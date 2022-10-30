Леклер объяснил провал в квалификации Гран-при Мексики

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Мексики, в которой он показал седьмой результат.



«Это была трудная сессия, но я уверен, что у нас есть какая-то проблема. Нам нужно разобраться с этим. В основном это было связано с двигателем, мы теряли много времени на прямых. Кроме того, было много проблем с управляемостью, двигатель не реагировал должным образом на нажатие на педаль газа.



Особенно сложно приходилось на высокой скорости. Я надеюсь, что мы сможем исправить всё к завтрашнему дню, и если да, то, уверен, мы можем показать хороший результат», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.



Напомним, поул по итогам квалификации завоевал двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду Ферстаппену составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим по итогам квалификации стал Льюис Хэмилтон.