Перес пожаловался на проблемы с машиной после четвёртого места в квалификации ГП Мексики

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики, в которой он показал четвёртый результат.



«Обидно, что в ходе квалификации у нас возникли проблемы с электрикой, были трудности в работе DRS и прочее. Было важно сделать всё правильно, однако в ходе квалификации мне приходилось действовать почти вслепую. Я не видел разницы во времени на круге, исчезала информация о состоянии тормозов. Бардак.



Я понимаю, что мог на самом деле вылететь по итогам и первого, и второго сегмента. Так что четвёртое место точно не конец света в таких условиях. Но я считаю, что мы вполне могли побороться за поул», — приводит слова Серхио Переса Sky Sports.



Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Переса Макс Ферстаппен.