Перес пожаловался на проблемы с машиной после четвёртого места в квалификации ГП Мексики
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики, в которой он показал четвёртый результат.
«Обидно, что в ходе квалификации у нас возникли проблемы с электрикой, были трудности в работе DRS и прочее. Было важно сделать всё правильно, однако в ходе квалификации мне приходилось действовать почти вслепую. Я не видел разницы во времени на круге, исчезала информация о состоянии тормозов. Бардак.
Я понимаю, что мог на самом деле вылететь по итогам и первого, и второго сегмента. Так что четвёртое место точно не конец света в таких условиях. Но я считаю, что мы вполне могли побороться за поул», — приводит слова Серхио Переса Sky Sports.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Переса Макс Ферстаппен.
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