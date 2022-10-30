Хэмилтон назвал причины, из-за которых не поднялся в квалификации выше третьего места
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что по двум причинам не смог подняться в квалификации Гран-при Мексики выше третьего места.
«В целом это была хорошая квалификация. У нас возникли некоторые проблемы с двигателем ближе к концу третьего сегмента, так что думаю, что какой-то запас оставался. Но я сделал всё, что мог.
После потери первого круга мне пришлось на последнем намного труднее. Приходилось ограничивать себя, чтобы удостовериться, что он будет чистым. К сожалению, я не мог атаковать так, как хотелось бы.
Как бы то ни было, результат отличный — второе и третье место. У меня неплохая позиция для старта, и я надеюсь, что к воскресенью мы устраним проблему с двигателем», — приводит слова Хэмилтона Crash.
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