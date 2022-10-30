Стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1

30 октября, в воскресенье состоится 20-й этап Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Мексики. Заезд начнётся в 23:00 по мск.



Гран-при Мексики Формулы-1. Стартовая решётка.



1. Макс Ферстаппен

2. Джордж Расселл

3. Льюис Хэмилтон

4. Серхио Перес

5. Карлос Сайнс

6. Валттери Боттас

7. Шарль Леклер

8. Ландо Норрис

9. Фернандо Алонсо

10. Эстебан Окон

11. Даниэль Риккардо

12. Гуаньюй Чжоу

13. Юки Цунода

14. Пьер Гасли

15. Мик Шумахер

16. Себастьян Феттель

17. Алекс Албон

18. Николас Латифи

19. Кевин Магнуссен*

20. Лэнс Стролл **



*Кевин Магнуссен потерял пять позиций за сверхлимитную замену двигателя внутреннего сгорания.



**Лэнс Стролл потерял три позиции за столкновение с пилотом «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при США.