В «Мерседесе» высказались по поводу возможного контракта с Риккардо

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу пилота «Макларена» Даниэля Риккардо.
«Риккардо сейчас ведёт переговоры сразу с несколькими командами, в том числе и с «Ред Булл». Мы ценим его как личность, но пока не можем сказать, кто станет нашим третьим гонщиком на сезон-2023. Даниэль обладает невероятной харизмой и знает машины вдоль и поперёк, ведь он давно в Формуле-1. Это может быть преимуществом. Но я не хочу распространять слухи, потому что мы ещё ничего не решили», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
Напомним, ранее сообщалось, что Риккардо в следующем сезоне станет резервистом «Ред Булл». Даниэль являлся боевым гонщиком «Ред Булл» с 2014 по 2018 год, однако затем решил покинуть «быков», несмотря на предложение австрийцев о новом контракте. По окончании нынешнего сезона Формулы-1 он покинет «Макларен».
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