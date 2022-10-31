ФИА проведёт расследование из-за переполненного паддока на Гран-при Мексики

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт расследование инцидента с болельщиками, произошедшего на Гран-при Мексики.

Напомним, ряд пилотов пожаловались на слишком большое число фанатов, допущенных в паддок, из-за чего пилотам даже потребовалась охрана.

Так, пилот команды «Альфа Таури» француз Пьер Гасли заявил, что его рюкзак, где находился паспорт, был открыт, пока его не было рядом.

«Безопасность и благополучие пилотов имеют первостепенное значение. В рамках более пристального внимания к повышению уровня безопасности в этом сезоне мы ввели более строгий контроль в паддоке», – приводит слова представителя ФИА издание Racingnews365.

Ранее стало известно, что бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выступил в качестве советника на переговорах между «Ред Булл» и ФИА.