Источник: Экклстоун выступил в качестве советника на переговорах между «Ред Булл» и ФИА

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун принял участие в переговорах между «Ред Булл» и ФИА о санкциях за нарушение финансового регламента в 2021 году, сообщает издание Corriere della Sera.
Напомним, команда оштрафована на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе. Против наказания, слишком мягкого, по их мнению, выступило руководство сразу нескольких крупнейших команд.
По информации ресурса, глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер, не один год знакомый с Экклстоуном, и глава ФИА Мохаммед бен Сулайем, чья кандидатура им лоббировалась, привлекли его к переговорам в качестве советника.
Экклстоуну 92 года. В июле 2020 года Берни в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя на тот момент супруга Фабиана родила мальчика, названного Эйсом.
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