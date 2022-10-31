Перес высказался о своих попытках побороться с Хэмилтоном за второе место

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке домашнего Гран-при Мексики, которая завершилась сегодня, 31 октября, в Мехико. Напомним, Перес финишировал третьим, пропустив вперёд одноклубника Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Отдал всего себя, и это было непросто! Обгонять здесь непросто, и я застрял за Хэмилтоном. Преследовать соперников тяжело, и у меня не было шанса обойти Льюиса. Но на первом круге всё сложилось хорошо — я прошёл Расселла, и это помогло мне попасть в топ-3», – сказал пилот после гонки.

Гран-при Мексики. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,186.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +18,097.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +49,431.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +58,123.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1.08,774.

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.