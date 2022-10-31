Вольф признался, что «Мерседес» мог допустить ошибку с тактикой на Гран-при Мексики

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его команда могла ошибиться, когда решила начать Гран-при Мексики на шинах «медиум», а не «софт».



«То, что „медиум“ держался так долго, стало сюрпризом. Если бы мы начали гонку заново, то, возможно, выбрали бы другие шины», — приводит слова Вольфа GPFans.



Также босс «Мерседеса» оценил возможность стратегии, при которой пилоты его команды дольше оставались бы на трассе перед переходом на «софт», как это сделал Даниэль Риккардо на «Макларене».



«За ещё пять-шесть кругов мы могли бы потерять больше времени, а потом нам нужно было попробовать проехать на „софте“ 30 кругов. Это тоже не слишком хорошо, хотя на примере Даниэля видно, что это было возможно», — ответил Вольф.

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