«Так в чём же была проблема?» Маттиа Бинотто — о выступлении «Феррари» на Гран-при Мексики

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о выступлении команды на Гран-при Мексики, где Карлос Сайнс показал пятый результат, а Шарль Леклер был шестым.



«На данный момент у нас не так много объяснений. Это был трудный уикенд. Непросто было и в квалификации, и особенно в гонке. То, что было в субботу, повторилось ещё раз.



Сложная гонка для нас, нужно будет всё проанализировать. Очевидно, это не то, на что мы рассчитывали. Но и этот опыт должен нам помочь. Старт на «софте» с переходом на «медиум» был самой лучшей стратегией. Мы были убеждены в этом. Но у нас просто не было темпа. Так в чём же была проблема? У нас были сложности с силовой установкой в ходе всего уикенда, проблемы с тягой. Пилотам было непросто в поворотах. Сейчас нет однозначного и определённого ответа. Думаю, тут целый комплекс разнообразных факторов», — приводит слова Бинотто FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.

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