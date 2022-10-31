Егор Оруджев объяснил провал «Феррари» на Гран-при Мексики
Поделиться
Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался по поводу неудачного выступления «Феррари» на Гран-при Мексики.
«Высокогорье усугубило их проблемы. На оставшихся двух Гран-при они, скорее всего, будут ближе. Хотя «Мерседес» смотрится всё сильнее и сильнее. Думаю, между ними может быть хорошая борьба.
Вице-чемпионом должен стать Перес. Объективно его машина сейчас на порядок лучше «Феррари». Всё, что надо Чеко, это приезжать за Максом.», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Комментарии
- 31 октября 2022
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
14:51
-
14:49
-
13:26
-
13:06
-
12:49
-
11:49
-
11:08
-
10:39
-
10:35
-
09:52
-
09:49
-
03:31
-
02:48
-
02:43
-
02:33
-
02:20
-
02:16
-
02:12
-
01:38
-
01:01
-
01:01
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:07
- 30 октября 2022
-
22:21
-
21:45
-
21:24
-
19:56
-
19:51
-
18:47
-
18:30
Партнерский контент