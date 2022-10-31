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Егор Оруджев объяснил провал «Феррари» на Гран-при Мексики

Егор Оруджев объяснил провал «Феррари» на Гран-при Мексики
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался по поводу неудачного выступления «Феррари» на Гран-при Мексики.

«Высокогорье усугубило их проблемы. На оставшихся двух Гран-при они, скорее всего, будут ближе. Хотя «Мерседес» смотрится всё сильнее и сильнее. Думаю, между ними может быть хорошая борьба.

Вице-чемпионом должен стать Перес. Объективно его машина сейчас на порядок лучше «Феррари». Всё, что надо Чеко, это приезжать за Максом.», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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