Есть ли заговор против чемпиона и кто должен занять последнюю вакансию в Ф-1? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Мексики Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.
Согласны, что гонка в Мексике стала самой скучной в сезоне? Почему так вышло?
Стечение обстоятельств. Отсутствие воздуха — от этого меньше прижима и хуже работает слипстрим на прямой. А в поворотах, если едешь за кем-то, то остаёшься совсем без прижима. Уже после первого круга между всеми в первой десятке был разрыв в секунду. Плюс выбор очень консервативной тактики.
Мог ли «Мерседес» подождать и всё-таки перевести Расселла на «софт»?
Думаю, могли с ним рискнуть. Да, он оказался бы очень далеко от Переса. Но на более лёгкой машине, чем в начале гонки, у Риккардо «софт» работал прекрасно. Может быть, и у Расселла было бы что-то похожее. Но кто его знает.
Как относитесь к провалу «Феррари»? Это разовая проблема из-за гонки в высокогорье или нет?
Высокогорье усугубило их проблемы. На оставшихся двух Гран-при они, скорее всего, будут ближе. Хотя «Мерседес» смотрится всё сильнее и сильнее. Думаю, между ними может быть хорошая борьба.
Вице-чемпионом станет Перес? Или всё-таки Леклер?
Перес. Объективно его машина сейчас на порядок лучше «Феррари». Всё, что надо Чеко, это приезжать за Максом.
У Алонсо опять проблемы с машиной. Может ли ему мстить команда за уход или это бред?
Нет: им нужны очки в борьбе с «Маклареном». Так что просто невезение.
Авария Риккардо и Цуноды — заслуженно ли Дэн получил 10 секунд?
По логике вещей — конечно, нет. Из-за него другой пилот сошёл, а он быстро эти 10 секунд отыграл. Думаю, надо было жёстче наказывать. Хотя не скрою, что было очень приятно смотреть, как Дэн летел, и если бы не он, то гонка была бы уж совсем унылой.
В Ф-1 осталось одно место. Кого брать «Хаасу» — Шумахера или Хюлькенберга?
Риккардо!
Алонсо заявил, что титулы Ферстаппена более ценные, чем у Хэмилтона — согласны или нет?
Никогда не знаешь, сколько всего происходит за кулисами. Сейчас на прошлогоднее чемпионство Макса наложилось маленькое пятнышко с превышением бюджета, да и финал в Абу-Даби все не скоро забудут. Но в итоге всё забудется и останется только чемпионство. Сейчас все помнят, что Сенна – трёхкратный чемпион мира. А то, что в 1990-м он вынес Проста, чтобы стать чемпионом, помнят единицы. То же самое про Шумахера. Все знают, что он великий, а то, что он был дисквалифицирован со всего чемпионата в 1997-м, не вспоминают. Так что через 30 лет люди будут помнить только то, что Льюис — семикратный чемпион.
В конце концов, «Ред Булл» в этом году — это как «Мерседес» в 2014-2017 годах: всё в одну калитку. Да и Льюис пришёл в «Мерседес», когда тот был не на вершине пьедестала, это тоже не надо забывать. В какой-то момент стало очень легко, но к этому ещё нужно было прийти. Так что не стоит принижать чемпионства Льюиса.
- 31 октября 2022
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
14:51
-
14:49
-
13:26
-
13:06
-
12:49
-
11:49
-
11:08
-
10:39
-
10:35
-
09:52
-
09:49
-
03:31
-
02:48
-
02:43
-
02:33
-
02:20
-
02:16
-
02:12
-
01:38
-
01:01
-
01:01
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:07
- 30 октября 2022
-
22:21
-
21:45
-
21:24
-
19:56
-
19:51
-
18:47
-
18:30