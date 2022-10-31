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Егор Оруджев – о Гран-при Мексики Формулы-1: победа Ферстаппена, авария Риккардо с Цунодой и провал «Феррари»

Есть ли заговор против чемпиона и кто должен занять последнюю вакансию в Ф-1? Разбор
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Мексики Формулы-1
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Егор Оруджев разбирает самые важные и спорные моменты Гран-при Мексики.

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Мексики Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.

Согласны, что гонка в Мексике стала самой скучной в сезоне? Почему так вышло?

Стечение обстоятельств. Отсутствие воздуха — от этого меньше прижима и хуже работает слипстрим на прямой. А в поворотах, если едешь за кем-то, то остаёшься совсем без прижима. Уже после первого круга между всеми в первой десятке был разрыв в секунду. Плюс выбор очень консервативной тактики.

Мог ли «Мерседес» подождать и всё-таки перевести Расселла на «софт»?

Думаю, могли с ним рискнуть. Да, он оказался бы очень далеко от Переса. Но на более лёгкой машине, чем в начале гонки, у Риккардо «софт» работал прекрасно. Может быть, и у Расселла было бы что-то похожее. Но кто его знает.

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Как относитесь к провалу «Феррари»? Это разовая проблема из-за гонки в высокогорье или нет?

Высокогорье усугубило их проблемы. На оставшихся двух Гран-при они, скорее всего, будут ближе. Хотя «Мерседес» смотрится всё сильнее и сильнее. Думаю, между ними может быть хорошая борьба.

Вице-чемпионом станет Перес? Или всё-таки Леклер?

Перес. Объективно его машина сейчас на порядок лучше «Феррари». Всё, что надо Чеко, это приезжать за Максом.

У Алонсо опять проблемы с машиной. Может ли ему мстить команда за уход или это бред?

Нет: им нужны очки в борьбе с «Маклареном». Так что просто невезение.

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Авария Риккардо и Цуноды — заслуженно ли Дэн получил 10 секунд?

По логике вещей — конечно, нет. Из-за него другой пилот сошёл, а он быстро эти 10 секунд отыграл. Думаю, надо было жёстче наказывать. Хотя не скрою, что было очень приятно смотреть, как Дэн летел, и если бы не он, то гонка была бы уж совсем унылой.

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Риккардо!

Алонсо заявил, что титулы Ферстаппена более ценные, чем у Хэмилтона — согласны или нет?

Никогда не знаешь, сколько всего происходит за кулисами. Сейчас на прошлогоднее чемпионство Макса наложилось маленькое пятнышко с превышением бюджета, да и финал в Абу-Даби все не скоро забудут. Но в итоге всё забудется и останется только чемпионство. Сейчас все помнят, что Сенна – трёхкратный чемпион мира. А то, что в 1990-м он вынес Проста, чтобы стать чемпионом, помнят единицы. То же самое про Шумахера. Все знают, что он великий, а то, что он был дисквалифицирован со всего чемпионата в 1997-м, не вспоминают. Так что через 30 лет люди будут помнить только то, что Льюис — семикратный чемпион.

В конце концов, «Ред Булл» в этом году — это как «Мерседес» в 2014-2017 годах: всё в одну калитку. Да и Льюис пришёл в «Мерседес», когда тот был не на вершине пьедестала, это тоже не надо забывать. В какой-то момент стало очень легко, но к этому ещё нужно было прийти. Так что не стоит принижать чемпионства Льюиса.

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