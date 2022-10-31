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Оруджев: Риккардо надо было наказывать жёстче

Оруджев: Риккардо надо было наказывать жёстче
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев поделился мыслями о наказании австралийца Даниэля Риккардо на Гран-при Мексики. За столкновение с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой он был оштрафован, получив 10-секундный штраф. По итогам гонки Риккардо был седьмым.

«По логике вещей — конечно, нет. Из-за него другой пилот сошёл, а он быстро эти 10 секунд отыграл. Думаю, надо было жёстче наказывать. Хотя не скрою, что было очень приятно смотреть, как Дэн летел, и если бы не он, то гонка была уж совсем унылой», — написао Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, победителем Гран-при Мексики стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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