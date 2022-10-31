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Алонсо отреагировал на яркий финиш гонки NASCAR с «компьютерным» обгоном пяти соперников

Алонсо отреагировал на яркий финиш гонки NASCAR с «компьютерным» обгоном пяти соперников
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Пилот «Альпин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо отреагировал на финиш гонки NASCAR на шорт-треке в Мартинсвилле.

«Это лучшее, что было в автоспорте в 2022 году. Мы все делали это в видеоиграх, предварительно отключив повреждения машины. Никогда не думал, что такое может произойти в реальности», — написал Фернандо Алонсо в своих социальных сетях.

Напомним, Росс Честейн вёл заочную борьбу за место в финале с Дэнни Хэмлином и уступал ему два очка. В последнем повороте Честейн намеренно врезался в отбойник и за счёт инерции вдоль стены по внешней траектории обогнал пятерых соперников, что позволило ему пройти в финал сезона.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

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