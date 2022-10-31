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«Ред Булл» повторил своё лучшее достижение по количеству побед подряд

«Ред Булл» повторил своё лучшее достижение по количеству побед подряд
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Благодаря победе Макса Ферстаппена в Мексике команда «Ред Булл» выиграла девятую гонку подряд в сезоне-2022, что позволило им повторить лучшее достижение команды в истории.

Ранее «Ред Булл» выигрывал девять гонок подряд в 2013 году — с Гран-при Бельгии по Гран-при Бразилии в концовке сезона усилиями Себастьяна Феттеля. В этот же раз свой вклад в достижение сделали оба пилота — Гран-при Сингапура выиграл Серхио Перес.

В случае успеха на Гран-при Бразилии одного из пилотов «Ред Булл» команда сравняется по количеству побед подряд с «Мерседесом», добивавшимся такого трижды.

Рекорд же принадлежит команде «Макларен» образца сезона-1988 — пилоты британской команды тогда одержали 11 побед подряд. У «Ред Булл» есть возможность повторить это достижение уже в нынешнем сезоне.

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