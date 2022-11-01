Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал яркий финиш гонки NASCAR в Мартинсвилле.



«В стиле компьютерных игр сумасшедший финиш от Честейна. Он идёт десятым, ему нужно отыграть три позиции, чтобы попасть в финал. Честейн, казалось, всё потерял. Что он делает? Бросается полным газом на бортик и по этому бортику на побитой машине фактически он разом поднимается с десятого места на пятое. Проходит Хэмлини. Денни Хэмлин, казалось бы, уже в финале… И вот мимо него, по бортику, дымя, соскребая краску с себя и стены, проносится Честейн и проходит в финал. Вот это фантастика!



Да, мнения разделились, кто-то недоволен остался. Но, знаете, я хочу сказать: мы когда на картодроме поливали трассу водой, то особенно зимой, когда начинало леденеть, на сликах кто-то бросался по бортику. И на полном газу вокруг нас. Мы такие «Эй, так нельзя!» Но почему нельзя, где в правилах написано такое?



То же самое и в NASCAR. Где в правилах написано, что ты не можешь убить себя об стену? Другое дело, что машина будет побитая и не поедет дальше. Но ему уже и неважно, он пересёк линию финиша по бортику. В NASCAR сказали: «Окей, мы это признаём, но советуем изменить правила». Но, с другой стороны, в финале, в Финиксе, правда, правила менять не будут», — сказал Алексей Попов на своём YouTube-канале.