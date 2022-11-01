Хорнер: Ферстаппен не получает должного признания

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен не получает должного признания, несмотря на досрочное чемпионство в сезоне-2022.



«В этом сезоне мы наблюдаем нечто особенное. Иногда я думаю, что его достижения не получают должного признания, хотя в этом году мы стали свидетелями выдающегося выступления пилота, который находится на пике. Он выиграл наибольшее количество Гран-при, выиграл две спринтерские гонки, и не все победы были с поула. Ему приходилось бороться.



Так что, оглядываясь назад, это абсолютный выдающийся год Макса Ферстаппена. Он не ошибался в выборе шин, был практически идеален на протяжении всего сезона, и уровень стабильности, которого он достиг, просто невероятен», — приводит слова Хорнера RaceFans.