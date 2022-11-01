Босс «Альпин» высказался о возможной дисквалификации Гасли

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал возможную дисквалификацию пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, который со следующего сезона будет выступать за французскую команду.
На Гран-при Мексики Гасли получил очередной штрафной балл после того, как обогнал Лэнса Стролла, выехав за пределы трассы. Таким образом, у Гасли теперь 10 штрафных баллов. До дисквалификации осталось всего два балла.
«Я видел, что там произошло. Я не предвзят, но, на мой взгляд, ситуация была 50 на 50. Что касается возможной дисквалификации, то Пьеру просто стоит быть более осторожным», — цитирует Зафнауэра RaceFans.
Стоит отметить, что первые штрафные баллы у Пьера Гасли начнут сгорать только после Гран-при Эмилии-Романьи в 2023 году. То есть лишь через девять гонок, если календарь на новый сезон не претерпит никаких изменений.
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