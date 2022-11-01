Грожан высказался об изменениях, которые произошли у Ферстаппена
Поделиться
Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением о выступлении гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Макс досрочно стал чемпионом Формулы-1 по итогам нынешнего сезона. Выигрывал он титул и в прошлом сезоне «Королевских гонок».
«Он по-прежнему Макс, за которым мы любим наблюдать. Он всегда выкладывается на 100%, но при этом у него получается не перегибать палку. С тех пор как он стал чемпионом мира, он стал более спокойным, он пилотирует машину так, как он это делает, и должен сказать, я восхищаюсь этим способом. Однако сейчас он действует в определённых рамках, чего не было раньше», — сказал Грожан в интервью для Sky Sports.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
Новость по темеХорнер: Ферстаппен не получает должного признания
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
19:00
-
18:48
-
18:07
-
18:04
-
16:56
-
15:40
-
14:51
-
14:05
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
12:08
-
12:01
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
00:58
-
00:50
-
00:04
-
00:00
- 31 октября 2022
-
23:07
-
22:58
-
22:01
-
20:54
-
20:49
-
19:59
-
19:43
-
19:07
-
19:01
-
17:54
-
17:16
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:40
Партнерский контент