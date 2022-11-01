Грожан высказался об изменениях, которые произошли у Ферстаппена

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением о выступлении гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Макс досрочно стал чемпионом Формулы-1 по итогам нынешнего сезона. Выигрывал он титул и в прошлом сезоне «Королевских гонок».



«Он по-прежнему Макс, за которым мы любим наблюдать. Он всегда выкладывается на 100%, но при этом у него получается не перегибать палку. С тех пор как он стал чемпионом мира, он стал более спокойным, он пилотирует машину так, как он это делает, и должен сказать, я восхищаюсь этим способом. Однако сейчас он действует в определённых рамках, чего не было раньше», — сказал Грожан в интервью для Sky Sports.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: