Штайнер раскрыл, на что будет ориентироваться «Хаас» при выборе второго пилота на 2023 год
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что команда объявит состав пилотов на 2023 год перед завершающим сезон Гран-при Абу-Даби, а возможно, даже до этапа в Бразилии.
«Для меня главное, кто окажется лучше для команды в средне- и долгосрочной перспективе. Неважно, наберёт Мик очки сейчас или нет. Значимым фактором будет способность стабильно работать в команде в будущем», — приводит слова Штайнера RacingNews365 со ссылкой на RTL.de.
Гран-при Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября. Этап в Бразилии пройдёт с 11 по 13 ноября. Шумахер в общем зачёте пилотов Формулы-1 занимает в настоящий момент 16-е место, имея в активе 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен на 13-м месте (24 очка).
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
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