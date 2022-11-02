Штайнер раскрыл, на что будет ориентироваться «Хаас» при выборе второго пилота на 2023 год

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что команда объявит состав пилотов на 2023 год перед завершающим сезон Гран-при Абу-Даби, а возможно, даже до этапа в Бразилии.



«Для меня главное, кто окажется лучше для команды в средне- и долгосрочной перспективе. Неважно, наберёт Мик очки сейчас или нет. Значимым фактором будет способность стабильно работать в команде в будущем», — приводит слова Штайнера RacingNews365 со ссылкой на RTL.de.



Гран-при Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября. Этап в Бразилии пройдёт с 11 по 13 ноября. Шумахер в общем зачёте пилотов Формулы-1 занимает в настоящий момент 16-е место, имея в активе 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен на 13-м месте (24 очка).

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