Култхард: штраф «Ред Булл» довольно жёсткий
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о решении ФИА наказать «Ред Булл» сокращением времени в аэродинамической трубе на 10 процентов.
«Формула-1 завязана на аэродинамике. Конечно, если вы сразу начинаете свой путь, развивая базовую версию болида, которая уже получилась очень быстрой, ограничение времени работы в аэродинамической трубе может сказаться на вас не так серьёзно.
Но можно посмотреть на темп развития машин и то, какие результаты команды показывали в начале сезона, и какие в конце. И можно увидеть, что команда, выигравшая первый Гран-при сезона, не развивая машину, с трудом попала бы в топ-10 сейчас. Так что штраф «Ред Булл» довольно жёсткий», — приводит слова Дэвида Култхарда GPBlog.
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