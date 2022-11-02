Култхард: штраф «Ред Булл» довольно жёсткий

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о решении ФИА наказать «Ред Булл» сокращением времени в аэродинамической трубе на 10 процентов.



«Формула-1 завязана на аэродинамике. Конечно, если вы сразу начинаете свой путь, развивая базовую версию болида, которая уже получилась очень быстрой, ограничение времени работы в аэродинамической трубе может сказаться на вас не так серьёзно.



Но можно посмотреть на темп развития машин и то, какие результаты команды показывали в начале сезона, и какие в конце. И можно увидеть, что команда, выигравшая первый Гран-при сезона, не развивая машину, с трудом попала бы в топ-10 сейчас. Так что штраф «Ред Булл» довольно жёсткий», — приводит слова Дэвида Култхарда GPBlog.