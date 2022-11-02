В «Мерседесе» объяснили проблемы с двигателем на машине Хэмилтона в Мексике

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз объяснил проблемы с двигателем на машине Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Мексики.
«Обычно двигатель настраивается под условия, в которых он чаще всего используется, а здесь речь о высоте над уровнем моря. Когда вы внезапно оказываетесь выше, условия сильно меняются, и, вместо того чтобы иметь хорошо настроенный двигатель, вы оказываетесь в ситуации, когда вам за короткий период времени нужно исправить настройки с нуля. Уверен, что многие команды страдают от этого.
Обычно такие проблемы проявляются в квалификации, потому что вы сильнее и быстрее жмёте на педаль газа, из-за чего турбонаддув и топливная система не всегда успевают за этими переключениями. В гонках ситуация лучше. Проблема в том, что, когда гонщик нажимает на газ, двигатель не выдаёт требуемую мощность достаточно быстро, потому что ему не хватает топлива или воздуха. Это можно вовремя отрегулировать, и то, что мы получили в гонке, было неплохо — в квалификации ситуация была хуже. Но всё же этого было достаточно, чтобы у обоих пилотов возникли проблемы с мощностью на определённых участках», — приводит слова Ваулза RaceFans.
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