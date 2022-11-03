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«Вышвырнуть на кладбище». Нельсон Пике резко отреагировал на смену президента в Бразилии

«Вышвырнуть на кладбище». Нельсон Пике резко отреагировал на смену президента в Бразилии
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Трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике высказался на тему завершившихся выборов нового президента Бразилии.

Победителем на выборах был признан Лулу да Силва, который сменит на своём посту Жаира Болсонару. При этом предыдущий президент сначала отказывался признать поражение на выборах, что привело к беспорядкам в стране и поставило под угрозу проведение Гран-при Бразилии. Тем не менее в руководстве Формулы-1 считают, что этап состоится.

Пике активно поддерживал Болсонару и даже пожертвовал больше $ 100 тыс. на предвыборную кампанию политика.

«Давайте вышвырнем этого сукиного сына Лулу оттуда. Бразилия и бог превыше всего, а Лулу, этого сукиного сына, нужно вышвырнуть на кладбище», — приводит слова Пике O Dia.

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Источник: проведению Гран-при Бразилии ничего не угрожает
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