«Мазерати» объявила состав на сезон-2023 Формулы-Е

Команда Формулы-Е «Мазерати» объявила состав пилотов на сезон-2023 Формулы-Е. Как сообщает пресс-служба коллектива, в составе команды в следующем сезоне будут выступать Максимилиан Гюнтер и Эдоардо Мортара.
Напомним, предстоящий сезон станет первым для «Мазерати» в чемпионате Формулы-Е — команда будет работать на базе коллектива «Вентури», в составе которого в минувшем сезоне выступали Мортара и Лукас ди Грасси.
Изначально ожидалось, что место ди Грасси в команде займёт Ник де Врис, однако голландец подписал контракт с «Альфа Таури» в Формуле-1.
Ди Грасси, в свою очередь, продолжит карьеру в команде «Махиндра», о чём сообщалось ещё в августе 2022 года.
Таким образом, в пелотоне Формулы-Е осталось только одно вакантное место — в составе «Макларена». Для британской команды предстоящий сезон также станет первым в чемпионате Формулы-Е.
Первая гонка нового сезона Формулы-Е пройдёт 14 января 2023 года в Мексике.
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