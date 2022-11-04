Феттель: не уверен, что буду смотреть Формулу-1 в 2023 году

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказался о завершении карьеры.



«Я хотел бы исключить вариант с тем, что меня потянет к болидам вновь, но не могу. Не знаю, что будет через год или два. Что до физического состояния, то я занимаюсь спортом, к которому можно вернуться после двухлетнего перерыва. Но я хотел бы, чтобы я сказал через два года: «Нет, спасибо, мне больше не нужны гонки».



Не уверен, захочу ли вообще смотреть гонки в следующем сезоне. Формула-1 была моей жизнью 16 лет. Теперь я рассчитываю прожить без неё, будто отправляюсь на реабилитацию.



Сейчас я хочу пойти другим путём, отстраниться и узнать, как много других интересных вещей есть. Хочу открыть следующую дверь и найти там своё счастье», — приводит слова Феттеля Spiegel.