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Феттель: не уверен, что буду смотреть Формулу-1 в 2023 году

Феттель: не уверен, что буду смотреть Формулу-1 в 2023 году
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказался о завершении карьеры.

«Я хотел бы исключить вариант с тем, что меня потянет к болидам вновь, но не могу. Не знаю, что будет через год или два. Что до физического состояния, то я занимаюсь спортом, к которому можно вернуться после двухлетнего перерыва. Но я хотел бы, чтобы я сказал через два года: «Нет, спасибо, мне больше не нужны гонки».

Не уверен, захочу ли вообще смотреть гонки в следующем сезоне. Формула-1 была моей жизнью 16 лет. Теперь я рассчитываю прожить без неё, будто отправляюсь на реабилитацию.

Сейчас я хочу пойти другим путём, отстраниться и узнать, как много других интересных вещей есть. Хочу открыть следующую дверь и найти там своё счастье», — приводит слова Феттеля Spiegel.

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