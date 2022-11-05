Глава «Альпин»: у Гасли и Окона не будет разделения на первый и второй номера

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси считает, что Пьер Гасли и Эстебан Окон не будут испытывать проблем из-за конфликтов в молодости и проявят профессионализм.
«Мы не будем делить Гасли и Окона на первый и второй номера. Такого нет и между Эстебаном и Фернандо Алонсо, и в этом случае пилоты тоже будут равны. На мой взгляд, Гасли и Окон считают выступление за «Альпин» возможностью для себя. Надеюсь, они повзрослели и хотят добиться чего-то вместе, ведь потенциально для них это последний крупный контракт в карьере.
Если в 26 лет пилот не является чемпионом, он должен ответить себе, готов ли он сделать качественный шаг вперёд. Рассчитываю, что Окон и Гасли продемонстрируют все свои умения. Пьер — тот, кто нам нужен для прогресса», — приводит слова Росси телеканал RMC.
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