Глава «Альпин»: у Гасли и Окона не будет разделения на первый и второй номера

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси считает, что Пьер Гасли и Эстебан Окон не будут испытывать проблем из-за конфликтов в молодости и проявят профессионализм.



«Мы не будем делить Гасли и Окона на первый и второй номера. Такого нет и между Эстебаном и Фернандо Алонсо, и в этом случае пилоты тоже будут равны. На мой взгляд, Гасли и Окон считают выступление за «Альпин» возможностью для себя. Надеюсь, они повзрослели и хотят добиться чего-то вместе, ведь потенциально для них это последний крупный контракт в карьере.



Если в 26 лет пилот не является чемпионом, он должен ответить себе, готов ли он сделать качественный шаг вперёд. Рассчитываю, что Окон и Гасли продемонстрируют все свои умения. Пьер — тот, кто нам нужен для прогресса», — приводит слова Росси телеканал RMC.

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