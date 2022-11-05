Глава «Ред Булл» предположил, сколько команд превысят бюджет в 2022 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что более пяти команд Формулы-1 способны нарушить финансовый регламент в нынешнем сезоне.

«Опасность в 2022 году заключается в том, что шесть команд могут не уложиться в лимит. Цены на топливо сильно выросли. К счастью, мы были защищены.

Есть шанс, что несколько команд, многие из которых делали заявления на заседаниях комиссии Формулы-1, превысят допустимый бюджет. И я не верю, что это случится с нами в 2022 году», – приводит слова Хорнера издание GPFans.

Ранее в интервью Хорнер намекнул, куда Международная автомобильная федерация (ФИА) могла бы потратить деньги, полученные от штрафа «Ред Булл» за превышение бюджета в 2021 году.

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