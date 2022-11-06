Куартараро выключил телевизор, чтобы не смотреть празднование Баньяей титула MotoGP

Француз Фабио Куартараро, уступивший итальянцу Франческо Баньяе чемпионский титул на последнем этапе серии MotoGP, не стал скрывать разочарование. По словам пилота, он даже не стал смотреть празднование чемпионства Баньяи.

«Мне пришлось выключить телевизор в боксе. Мотивация такова: мы потеряли титул, но мы вернёмся. Команда усердно трудится, и нет никаких причин, из-за которых мы не сможем побороться за титул в следующем году.

Когда вы так теряете титул, то обязаны найти плюсы. Даже если сейчас я чувствую себя на 99% паршиво. Один процент позитива – это следующие четыре месяца до первой гонки. У меня появится больше злости для того, чтобы усерднее тренироваться и биться в 2023 году. Конечно же, после гонки я был эмоционален. Я боец, победитель. И я хочу быть на первом месте», – приводит слова Куартараро BT.