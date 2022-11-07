Расселл: с точки зрения пилотирования трасса в Вегасе вряд ли получится интересной

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса, который дебютирует в календаре чемпионата мира в следующем году.



«Гоняться на машине Формулы-1 на такой скоростной трассе всегда сложно. Не думаю, что с точки зрения пилотажа трасса получится действительно интересной. Но зрители будут рады, потому что этот трек спроектирован для обгонов, для хорошей, интересной, зрелищной борьбы.



Гонка должна получиться захватывающей. Но, если честно, сейчас мне это не так важно. Главное — чтобы мы оказались впереди», — приводит слова Джорджа Расселла RaceFans.



Напомним, Гран-при в Лас-Вегасе состоится в 2023 году и станет третьим этапом Формулы-1 в стране наряду с Гран-при США и Майами.

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