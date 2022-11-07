Марко обозначил отставание Переса от Ферстаппена на одном круге

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о разнице в скорости между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.



«Самая большая проблема в начале сезона заключалась в том, что машина была слишком тяжёлой, и даже сейчас мы всё ещё превышаем минимальный вес. У нас не было особых проблем с аэродинамикой с первого дня. Но я не верил, что всё пройдёт настолько хорошо. О чём говорил Макс в Австралии? Он сказал, что ему нужно 36 гонок, чтобы обогнать Леклера. Так что добиться прогресса за сезон было сложно.



Мы были вынуждены ускорить нашу программу развития машины. Ошибки были проанализированы, кроме того, мы улучшили контроль качества.



Что помогло нам доминировать? Сочетание таланта пилота и скорости машины. В начале сезона вы могли видеть, что скорость Макса и Переса была сопоставима, когда речь шла о машине, которая не до конца подходила стилю вождения Макса. Если же машина Максу подходит, то он на полсекунды быстрее», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.