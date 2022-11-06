Зачем «Ред Булл» вбухивает миллионы в молодых гонщиков? Кажется, они им больше не нужны

В прошлом месяце боссы «Ред Булл» приняли одно из самых интересных и неожиданных кадровых решений последних лет: в команду «Альфа Таури» на позицию боевого пилота был выбран 27-летний Ник де Врис. В далёком 2006-м «Ред Булл» создавал дочернюю команду, в том числе и для обкатки талантов из собственной академии, но в этом году «тауриновые» решились подписать пилота со стороны. Неужели «Ред Булл» больше неинтересно развивать молодых гонщиков или подписание де Вриса – разовая акция?

Неудачи молодых пилотов заставили боссов «Ред Булл» пересмотреть принципы формирования пилотского состава

Программы поддержки молодых пилотов существовали ещё задолго до появления «Ред Булл» в Формуле-1, однако именно «тауриновые» стали первыми, кто смог превратить гоночную академию в отлаженный механизм по превращению вчерашних юниоров в пилотов Ф-1. Что уж говорить, если первый подопечный «быков» дебютировал в «Королевских гонках» на год раньше самой команды «Ред Булл»: сезон-2004 Кристиан Клин провёл в составе «Ягуара».

В 2006-м для развития выпускников академии была создана целая команда Формулы-1 («Торо Россо»). Это был жирный намёк, что в будущем «быки» планируют полагаться по большей части на доморощенных пилотов. Собственно, именно так оно и вышло. Переход Себастьяна Феттеля в «Ред Булл», а также его дальнейшие подвиги в стане главной команды стали поворотным моментом для всей формульной программы «тауриновых»: следующие несколько лет австрийцы будут полагаться исключительно на собственных воспитанников.

В 2013 году, когда Марк Уэббер проводил свой последний сезон в Ф-1, руководство «быков» в качестве сменщика австралийца видело исключительно выходца системы «Ред Булл». В конечном итоге место Уэббера занял его соотечественник Даниэль Риккардо. Таким образом, в 2014-м пилотский состав главной команды «быков» целиком и полностью состоял из воспитанников собственной академии. В том же году Себастьян Феттель достаточно неожиданно объявил о своём уходе в «Феррари», и руководство «Ред Булл» снова принялось искать замену среди пилотов «Торо Россо» – ставка на своих стала одной из главных скреп австрийцев. Так Даниил Квят получил место боевого пилота в «Ред Булл» (какой-никакой, а топ-команде), имея за плечами всего лишь один сезон в Ф-1.

К середине 2010-х академия «Ред Булл» уже представляла собой адскую мясорубку для молодых талантов. В какой-то момент под крылом Доктора Марко оказалось слишком много по-настоящему перспективных пилотов. На этом фоне австрийский руководитель стал куда менее терпимым к ошибкам своих подопечных: дважды он не выдерживал и прямо по ходу сезона отправлял пилотов «Ред Булл» обратно в «Торо Россо» (не повезло Квяту и Гасли).

Излишне агрессивная кадровая политика со стороны Хельмута Марко в конечном итоге привела к тому, что боевым пилотом главной команды «быков» стал Алекс Албон. А после того, как тайский гонщик провалился в «Ред Булл», оказалось, что среди «академиков» найти ему замену просто невозможно. Одни, как Гасли и Квят, оказались навсегда разжалованы до пилотов «Альфа Таури»/«Торо Россо», а другие, как Сайнс и Риккардо, попросту убежали из беспощадной системы «Ред Булл».

Таким образом, к окончанию сезона-2020 руководство австрийской команды встало перед крайне непростым выбором: остаться приверженцами политики протекционизма или всё же нанять пилота со стороны. Как мы знаем, «тауриновые» выбрали второй вариант: в напарники Ферстаппену был нанят Серхио Перес. Так прервалась семилетняя традиция австрийской команды подписывать исключительно гонщиков, прошедших гоночную вертикаль «Ред Булл».

Де Врис в «Альфа Таури» — свидетельство кризиса в академии «Ред Булл»

Спустя два года после трансфера Переса в «Ред Булл» австрийцы снова отважились взять пилота, не имеющего отношения к их гоночной академии. И если переход Чеко в главную команду «быков» виделся в целом логичным мероприятием, то вот трансфер Ника де Вриса в «Альфа Таури» выглядит весьма странно. Всё-таки дочерняя команда «тауриновых» предназначена именно для обкатки молодых «академиков», а потому подписание 27-летнего голландца уж точно не вписывается в кадровую философию «Ред Булл».

Так что же заставило боссов австрийской команды нарушить собственные постулаты? Ответ до безумия банален: сейчас в академии «Ред Булл» попросту нет пилота, способного заменить уходящего Пьера Гасли. Те академики, которые, по идее, должны были претендовать на попадание в «Альфа Таури» в следующем году, банально не заслуживают дебюта в «Королевских гонках». Джехан Дарувала никогда особо не блистал в младших «формулах», Лиам Лоусон не впечатляет, проводя второй сезон в Ф-2, а Юри Випс, помимо того, что жутко нестабилен на трассе, умудрился ещё и вляпаться в громкий скандал за её пределами (за это эстонец даже был исключён из академии «Ред Булл). Так и получается, что переход де Вриса в «Альфа Таури» – скорее шаг отчаяния со стороны боссов «Ред Булл», нежели тонкий намёк на скорый пересмотр философии внутри австрийской команды.

Джехан Дарувала и Деннис Хаугер к Формуле-1 пока не готовы Фото: Mark Thompson/Getty Images

В то же время нельзя исключать, что в ближайшем будущем «тауриновые» несколько охладеют к развитию молодых талантов, причём данная тенденция касается не только «Ред Булл». Дело в том, что многие команды, так или иначе взаимодействующие с гоночными академиями, уже отыскали себе пилотов, которые на долгие годы вперёд способны стать лидерами своих гоночных коллективов («Ред Булл» – Ферстаппен, «Феррари» – Леклер, «Мерседес» – Расселл, «Макларен» – Норрис). Именно поэтому в ближайшие годы нам вряд ли стоит ждать изобилия юных дебютантов в «Королевских гонках».

Если же вернуться к самим «быкам», то будущее «молодёжки» зависит ещё и от нового руководства «энергетического» концерна. Может, они посчитают подобные инвестиции излишними, а гоночная команда не захочет раскошеливаться самостоятельно. Звучит не очень оптимистично, но успокоим себя тем, что те немногие счастливчики, которые всё же проникнут в мир Формулы-1, будут представлять из себя действительно одарённых пилотов.