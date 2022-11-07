Расписание трансляций Гран-при Бразилии Формулы-1 2022 года

С 11 по 13 ноября на автодроме «Интерлагос» состоится Гран-при Бразилии Формулы-1.



Все заезды в Бразилии будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.



Что касается трансляций в России, то посмотреть гонки Формулы-1 на территории РФ официально нельзя.



Расписание трансляций уикенда в Бразилии



Пт, 11 ноября



18:30 — первая тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1

22:00 — квалификация Гран-при Бразилии Формулы-1



Сб, 12 ноября



18:30 — вторая тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1

22:30 — спринт Гран-при Бразилии Формулы-1



Вс, 13 ноября



21:00 — Гран-при Бразилии, гонка Формулы-1



«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Бразилии.