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Норрис: Ферстаппен продолжит бить рекорды Формулы-1

Норрис: Ферстаппен продолжит бить рекорды Формулы-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Макс добился очень многого, он побил множество рекордов. И за оставшуюся карьеру, думаю, он продолжит превосходить всё новые и новые рекорды. Я считаю, что Ферстаппен — один из лучших пилотов Формулы-1 в истории. Так что да, он заслужил всё это», — приводит слова Ландо Норриса RaceFans.

Напомним, выиграв Гран-при Мексики, Ферстаппен установил новый рекорд по количеству побед за сезон.

Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена 14-й в нынешнем чемпионате. Голландец превзошёл достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, у которых было по 13 побед. Напомним, Шумахер установил свой рекорд в 2004 году, на тот момент выступая за «Феррари». Феттель повторил рекорд в 2013-м, будучи пилотом «Ред Булл».

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