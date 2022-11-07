Норрис: Ферстаппен продолжит бить рекорды Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.



«Макс добился очень многого, он побил множество рекордов. И за оставшуюся карьеру, думаю, он продолжит превосходить всё новые и новые рекорды. Я считаю, что Ферстаппен — один из лучших пилотов Формулы-1 в истории. Так что да, он заслужил всё это», — приводит слова Ландо Норриса RaceFans.



Напомним, выиграв Гран-при Мексики, Ферстаппен установил новый рекорд по количеству побед за сезон.



Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена 14-й в нынешнем чемпионате. Голландец превзошёл достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, у которых было по 13 побед. Напомним, Шумахер установил свой рекорд в 2004 году, на тот момент выступая за «Феррари». Феттель повторил рекорд в 2013-м, будучи пилотом «Ред Булл».