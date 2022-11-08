Хэмилтону вручили звание почётного гражданина Бразилии и назвали 8-кратным чемпионом мира

Президент Палаты депутатов Бразилии Артур Лира официально вручил Льюису Хэмилтону звание почётного гражданина Бразилии, при этом назвав его восьмикратным чемпионом мира.
«Семикратный чемпион мира Формулы-1 Хэмилтон, британец по происхождению, но бразилец в душе», — сказал Лира, после чего поправился.
«Восьми… восьмикратный чемпион», — сказал Лира под бурные аплодисменты присутствующих.
«Я хочу посвятить это Айртону Сенне. Когда мне было пять лет, я впервые увидел гонку Айртона, и именно в этот момент я понял, что хочу стать чемпионом мира, как он», — прокомментировал награждение Хэмилтон.
На прошлогоднем Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон после финиша проехал по трассе с бразильским флагом в руке и вышел с ним на церемонию награждения. В июне 2022 года было объявлено, что Хэмилтон получит звание почетного гражданина страны.
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