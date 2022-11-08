В «Порше» представили болид третьего поколения Формулы E. Фото

Немецкая команда Формулы E «Порше» представила автомобиль на сезон-2022/2023. С предстоящего сезона гонщики будут выступать на болидах третьего поколения.
Фото: https://newsroom.porsche.com/en.html
Фото: https://newsroom.porsche.com/en.html
Как отметили в пресс-службе немецкого гоночного коллектива, новые автомобили стали легче и при этом мощнее. Кроме того, отмечается, что они стали более манёвренными.
«Мы рады представить миру новый автомобиль «Порше» третьего поколения. Наша команда разработчиков вложила в этот болид не только много усилий, но и душу. Все они могут по-настоящему гордиться результатом. Мы с нетерпением ждём начала сезона и новой эры», — сказал вице-президент команды Томас Лауденбах.
Новый сезон Формулы-Е начнётся 14 января этапом в Мексике. Ранее был представлен календарь сезона.
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