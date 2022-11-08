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В «Порше» представили болид третьего поколения Формулы E. Фото

В «Порше» представили болид третьего поколения Формулы E. Фото
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Немецкая команда Формулы E «Порше» представила автомобиль на сезон-2022/2023. С предстоящего сезона гонщики будут выступать на болидах третьего поколения.

Фото: https://newsroom.porsche.com/en.html

Фото: https://newsroom.porsche.com/en.html

Как отметили в пресс-службе немецкого гоночного коллектива, новые автомобили стали легче и при этом мощнее. Кроме того, отмечается, что они стали более манёвренными.

«Мы рады представить миру новый автомобиль «Порше» третьего поколения. Наша команда разработчиков вложила в этот болид не только много усилий, но и душу. Все они могут по-настоящему гордиться результатом. Мы с нетерпением ждём начала сезона и новой эры», — сказал вице-президент команды Томас Лауденбах.

Новый сезон Формулы-Е начнётся 14 января этапом в Мексике. Ранее был представлен календарь сезона.

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