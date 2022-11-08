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Валентино Росси может принять участие в «24 часах Ле-Мана»

Валентино Росси может принять участие в «24 часах Ле-Мана»
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Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси может выступить в заезде «24 часа Ле-Мана» в классе гиперкаров, сообщает издание The Race.

Росси после завершения карьеры в мотогонках выступал в серии GT World за команду WRT. С нового сезона команда использует машины БМВ, а Росси останется заводским пилотом.

По информации источника, Росси планирует добиться повышения и принять участие в гонках на выносливость, в том числе и в «24 часах Ле-Мана».

«Надеюсь, у нас будут тесты. Необходимо понять, насколько быстрым я должен быть, чтобы стать пилотом в классе гиперкаров. Это непростой вызов», — заявил сам Росси, комментируя ситуацию.

При этом Валентино несколько лет назад уже упоминал, что хотел бы проверить силы в гонках на выносливость.

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