Феттель — о ГП Бразилии: удивительно последний раз промчаться по этому легендарному месту

Немецкий гонщик «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при Формулы-1 в Бразилии.

«У меня остались невероятные воспоминания о Бразилии, включая победу в чемпионате мира в 2012 году. Будет удивительно в последний раз промчаться по этому легендарному месту. Хотя в Мексике мы выступили неудачно, наша форма в целом в последнее время была сильной. Мы уверенно боремся с «Альфа Ромео» в чемпионате конструкторов и сделаем всё возможное, чтобы максимально использовать потенциал машины в последних двух гонках. Это трудная миссия, но мы готовы к ней», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.

Шесть самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1: