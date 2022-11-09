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Феттель — о ГП Бразилии: удивительно последний раз промчаться по этому легендарному месту

Феттель — о ГП Бразилии: удивительно последний раз промчаться по этому легендарному месту
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Немецкий гонщик «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при Формулы-1 в Бразилии.

«У меня остались невероятные воспоминания о Бразилии, включая победу в чемпионате мира в 2012 году. Будет удивительно в последний раз промчаться по этому легендарному месту. Хотя в Мексике мы выступили неудачно, наша форма в целом в последнее время была сильной. Мы уверенно боремся с «Альфа Ромео» в чемпионате конструкторов и сделаем всё возможное, чтобы максимально использовать потенциал машины в последних двух гонках. Это трудная миссия, но мы готовы к ней», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.

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