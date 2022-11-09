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Палмер: Хюлькенберг станет напарником Магнуссена

Палмер: Хюлькенберг станет напарником Магнуссена
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Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер сообщил, что в «Хаасе» в следующем сезоне будет выступать Нико Хюлькенберг.

«Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг будут выступать вместе в следующем году. Они недолюбливали друг друга в своё время, но, похоже, сейчас ситуация изменилась, так что Гюнтер Штайнер может быть доволен. Это весьма неожиданный ход. Летом я говорил с Хюлькенбергом, и он сказал, что он не ждёт того, что однажды вернётся на стартовую решётку. Но внезапно он получил эту возможность, однако вполне можно понять, почему «Хаас» хочет видеть опытный состав пилотов. Нико уже показал, на что он способен. Может быть, это резковато по отношению к Мику Шумахеру, но, думаю, Хюлькенберг готов к возвращению. Пока у него есть мотивация, это будет отличный состав пилотов», — приводит слова Джолиона Палмера PlanetF1.

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