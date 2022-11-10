«В гонках он действует как зверь». Окон объяснил, почему не копирует стиль Алонсо
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Французский пилот команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон назвал одну из особенностей своего напарника Фернандо Алонсо, которая отличает его от большинства пилотов.
«Я не скажу, что Алонсо — необычный гонщик, но часто он доходит до крайностей. Если у него работает что-то, он начинает двигаться только в этом направлении. Настолько, что это может приносить вред. Поэтому я и близко не пытаюсь копировать его стиль.
Безусловно, мы делимся информацией. Если я прошёл поворот хорошо, Фернандо изучает данные и пробует сделать так же. Точно так же работает и в обратную сторону. Это нормально. При этом Алонсо порой в гонках действует как зверь. Пожалуй, это наиболее точное описание», — рассказал Окон в интервью The Race.
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