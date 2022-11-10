Маркес оценил сложность мотоцикла «Хонды» после дебюта Мира и Ринса

Пилот заводской команды «Хонды» в MotoGP Марк Маркес считает, что дебют Жоана Мира и Алекса Ринса на тестах в Валенсии и то, сколько времени им потребовалось, чтобы достичь приемлемого времени, отражает текущее состояние мотоцикла RC213V.

«Конечно, они являются частью «Хонды», и для меня были очень важны их комментарии, первое впечатление. Потому что, когда ты едешь на мотоцикле, если ты талантливый парень, как Мир и Ринс, ты начинаешь адаптироваться к этим проблемам. И они будут быстры.

Вы сами видите, лёгкий это мотоцикл или нет. Если это лёгкий мотоцикл, вы выходите на старт и показываете примерно то же время, что и участники на других мотоциклах. Если это сложный в управлении мотоцикл, вы выходите на старт и весь день тратите на то, чтобы показать приемлемое время», — приводит слова Маркеса The Race.