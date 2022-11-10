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«Мы готовы пойти на риск». Гасли высказался о возможном дожде на Гран-при Бразилии

«Мы готовы пойти на риск». Гасли высказался о возможном дожде на Гран-при Бразилии
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии.

«Погода может сыграть важную роль в предстоящие выходные, прогноз погоды обещает дожди в субботу и воскресенье, и мы готовы рискнуть. Здесь неровная трасса, но в США и Баку мы видели, как наша машина справляется с такой поверхностью, да и на симуляторе кочки меня не особо беспокоили. Но физически уикенд будет сложным. Движение здесь происходит против часовой стрелки, а ни одна из прямых фактически не является прямой.

Впереди нас ждёт уикенд со спринтом, которые у нас до сих пор получались не лучшим образом, но мы сделаем всё возможное, а спринт добавит нам шансов побороться за очки, которые так нужны команде в Кубке конструкторов. Мы постараемся набрать очки, необходимые для того, чтобы опередить «Хаас», — приводит слова Гасли официальный сайт команды.

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