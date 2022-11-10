Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас считает, что ФИА нужно пересмотреть правила штрафных баллов

Боттас считает, что ФИА нужно пересмотреть правила штрафных баллов
Комментарии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о системе наказаний ФИА, по которой гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли оказался на грани дисквалификации на одну гонку.

«Я не думаю, что Пьер заслуживает того, чтобы оказаться в такой ситуации, на грани дисквалификации. Сейчас это часть правил, но главное — то, как мы поступим с этими правилами в будущем», — приводит слова Валттери Боттаса The Race.

Напомним, после Гран-при Мексики общее количество штрафных баллов Гасли теперь достигло деcяти. До дисквалификации ему остаётся два балла.

Ранее эту ситуацию прокомментировал сам французский гонщик.

После введения системы дисквалификации за 12 штрафных баллов ни один пилот не был дисквалифицирован в Формуле-1.

Новость по теме
Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Мексики: Гасли в двух очках от дисквалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022