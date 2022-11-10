Боттас считает, что ФИА нужно пересмотреть правила штрафных баллов

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о системе наказаний ФИА, по которой гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли оказался на грани дисквалификации на одну гонку.



«Я не думаю, что Пьер заслуживает того, чтобы оказаться в такой ситуации, на грани дисквалификации. Сейчас это часть правил, но главное — то, как мы поступим с этими правилами в будущем», — приводит слова Валттери Боттаса The Race.



Напомним, после Гран-при Мексики общее количество штрафных баллов Гасли теперь достигло деcяти. До дисквалификации ему остаётся два балла.



Ранее эту ситуацию прокомментировал сам французский гонщик.

После введения системы дисквалификации за 12 штрафных баллов ни один пилот не был дисквалифицирован в Формуле-1.