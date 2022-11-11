«Идиотская ситуация». Пётр Алёшин — о скандале и будущем «зиганувшего» гонщика из России

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин поделился мнением о скандале, в который попал российский гонщик Артём Северюхин. Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, Артём сделал жест, схожий с нацистским приветствием.



«Ситуация совершенно идиотская. Я прекрасно знаю Артёма и уверен: он не имел в виду ничего такого, что ему приписывали. Просто в 14-15 лет стоит быть немного начитаннее и образованнее и лучше понимать, что к чему. Если бы он читал больше книжек и смотрел больше фильмов, то, вероятно, так бы не сделал, даже если ему кто-то что-то посоветовал. Тот самый случай, когда успехи в спорте — это прекрасно, но общее образование не помешало бы.



Что касаемо перспектив, то я надеюсь, что, может, со временем ФИА его простит. Сейчас такое время, когда решения могут быть очень жёсткими… Надеюсь, этот эпизод останется позади», – сказал Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.