Карлос Сайнс потеряет пять мест на старте Гран-при Бразилии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получит штраф в пять позиций на старте воскресной гонки Гран-при Бразилии за замену элементов силовой установки, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).



На машине испанца заменили двигатель внутреннего сгорания, который для него стал уже пятым в нынешнем сезоне.



Штраф Сайнса будет применён именно на старте воскресной гонки — спринт Карлос начнёт в соответствии с позицией в квалификации, а вот в основной гонке потеряет пять мест относительно финишного в спринтерской гонке.



За два этапа до конца сезона Сайнс занимает шестую позицию в личном зачёте, имея в своём активе 212 очков. Чемпионом мира на Гран-при Японии досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.