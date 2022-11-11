Карлос Сайнс потеряет пять мест на старте Гран-при Бразилии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получит штраф в пять позиций на старте воскресной гонки Гран-при Бразилии за замену элементов силовой установки, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).
На машине испанца заменили двигатель внутреннего сгорания, который для него стал уже пятым в нынешнем сезоне.
Штраф Сайнса будет применён именно на старте воскресной гонки — спринт Карлос начнёт в соответствии с позицией в квалификации, а вот в основной гонке потеряет пять мест относительно финишного в спринтерской гонке.
За два этапа до конца сезона Сайнс занимает шестую позицию в личном зачёте, имея в своём активе 212 очков. Чемпионом мира на Гран-при Японии досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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