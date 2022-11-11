Датский пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии.



«Не знаю, что сказать. Команда выпустила меня в самый нужный момент, удалось проехать достойный круг — и в итоге мы на поуле, невероятно! Огромное спасибо Джину Хаасу, Гюнтеру Штайнеру и всей команде за эту возможность. Это отличное путешествие, и я очень благодарен за всю работу по ходу сезона. Невероятное ощущение. Завтра будем атаковать — пусть будет весело», — сказал Магнуссен после завершения квалификации.



Компанию на старте субботнего спринта на первом ряду стартовой решётки Магнуссену составит Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим по итогам квалификации стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.