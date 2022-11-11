Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Магнуссен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии

Магнуссен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии
Комментарии

Датский пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии.

«Не знаю, что сказать. Команда выпустила меня в самый нужный момент, удалось проехать достойный круг — и в итоге мы на поуле, невероятно! Огромное спасибо Джину Хаасу, Гюнтеру Штайнеру и всей команде за эту возможность. Это отличное путешествие, и я очень благодарен за всю работу по ходу сезона. Невероятное ощущение. Завтра будем атаковать — пусть будет весело», — сказал Магнуссен после завершения квалификации.

Компанию на старте субботнего спринта на первом ряду стартовой решётки Магнуссену составит Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим по итогам квалификации стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Новость по теме
Магнуссен сенсационно выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — второй
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022