Расселл прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Бразилии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бразилии, в которой он показал третий результат.



«Я рад быть на третьем месте и хочу поздравить Кевина и весь «Хаас» — отличное достижение. Третье место — хорошая позиция, чтобы начать завтрашнюю гонку. Я хотел бы оказаться впереди Ферстаппена и надеюсь, что нас ждут увлекательные гонки», — сказал Джордж Расселл после завершения квалификации.



Напомним, победу в квалификации Гран-при Бразилии одержал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен. Компанию на старте субботнего спринта на первом ряду стартовой решётки Магнуссену составит Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Семикратный чемпион мира и напарник Расселла Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал восьмым.