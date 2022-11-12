Расселл: я сломал подголовник, потому что моя голова так сильно раскачивалась

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал собственную ошибку, приведшую к красным флагам в третьем сегменте квалификации Гран-при Бразилии.
«У меня смешанные чувства. В третьем сегменте был довольно-таки уникальный опыт: мы были последними машинами на трассе, и по мере прохождения круга дождь шёл всё сильнее и сильнее. В финальном повороте было намного мокрее, чем за круг до этого. На следующем круге я потерял машину в четвёртом повороте и на самом деле сломал подголовник, потому что моя голова так сильно раскачивалась. Затем я попробовал развернуться на 360 градусов и застрял задними шинами в гравии — не лучшее решение с моей стороны.
Теперь в машине много гравия, ребятам придётся разобрать её, чтобы всё извлечь, но, надеюсь, всё будет в порядке. Пусть даже так, третье место — хорошая позиция на завтра. И я должен как следует поздравить Кевина и „Хааса“ с поулом. Такие неожиданные результаты — ровно то, что делает наш спорт таким особенным», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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