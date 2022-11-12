Эдуард Николаев: конкуренты будут расстроены, что «КАМАЗа» не будет на «Дакаре»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился мнением о вынужденном пропуске «Дакара» командой.



«Многие соперники хоть и радуются, что «КАМАЗа» не будет, но обычно любой спортсмен хочет соревноваться с сильным соперником. Чтобы была интересная борьба. Для нас это всегда было важно, где бы мы ни участвовали. Уверен, конкурентам это тоже нужно. Да, «КАМАЗа» не будет, «МАЗа», но появятся другие лидеры «Дакара». Однако, думаю, наши соперники в какой-то степени будут расстроены, что нас нет.



Всегда хочется, чтобы был лидер: на него смотрят, берут пример, стараются повторить какие-то решения. Только тогда победа будет полноценной. Мы тоже расстроены, но готовим себя, чтобы в любой момент, как только скажут, что можно, мы смогли выехать на подготовленной технике, с подготовленными экипажами и показать результат», — рассказал Николаев в интервью «Татар-информ».

Новость по теме В «КАМАЗ-мастер» рассказали, что им пришлось бороться с галопированием нового грузовика