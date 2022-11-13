Хэмилтон — о третьем месте в спринте: если повезёт с шинами и погодой, дадим бой в гонке

Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал третье место в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, которая состоялась вчера, 13 ноября, в Сан-Паулу.
«Я рад оказаться здесь, неделя получается невероятной. Вчерашний день был непростым, но какая же потрясающая сегодня публика! Я стартовал восьмым и постепенно вырвался вперёд, но мои поздравления Джорджу. И это относится ко всем, кто трудится на базе, кто приехал сюда, ко всем, кто постарался в этом году, невероятный результат.
Начать гонку на первом ряду будет здорово. С этой позиции мы сможем показать себя как команда и, надеюсь, удержать парней позади. Мы выложимся на максимум. Если завтра у нас не будет проблем с износом шин и погодой, тогда мы дадим бой. Победа здесь, в Бразилии, была бы невероятной», – сказал Хэмилтон после гонки.
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