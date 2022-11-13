Карлос Сайнс: жаль, что «Мерседесы» так быстры
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бразилии, которая состоялась сегодня, 13 ноября, в Сан-Паулу.
Напомним, Сайнс финишировал третьим, уступив британцам Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».
«Думаю, в целом это была хорошая гонка. На старте возникли проблемы с тормозами — из-за них пришлось останавливаться раньше, но я атаковал, стараясь догнать Чеко, и у меня получилось. Хороший подиум при старте с седьмого места. Жаль, что «Мерседесы» так быстры, но я поздравляю Джорджа», – сказал испанец после гонки.
Ранее в интервью Расселл прокомментировал дебютную победу за время выступлений в Формуле-1.
Новость по темеДжордж Расселл прокомментировал первую победу в карьере
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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